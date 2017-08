Leerlingen van OS Brokopondo.





Het Motivatie- en Studiebegeleidingsproject van Stichting Suricorps dat een maand lang vóór de examens is gehouden op 2 GLO scholen te Brokopondo, heeft volgens haar de juiste vruchten afgeworpen. Het slagingspercentage op de Frans Jozef Pryorschool en OS Brokopondo is opmerkelijk beter dan het jaar daarvoor. Op de deze school is het slagingspercentage 61.5%. Van OS Brokopondo is 48.4% geslaagd. In vergelijking met het vorige jaar was respectievelijk 40 om 38% op deze scholen geslaagd.Ongeveer 35 vrijwilligers van Suricorps for Development hebben de examenkandidaten van beide scholen in de vakken Taal en Rekenen klaargestoomd voor de GLO-toets. “Het resultaat ligt daar”, zegt Alken. “We weten dat vooral in het binnenland de leerlingen nog meer moeite hebben met deze vakken”. Alken is ervan overtuigd dat dit project ook een behoorlijk steentje heeft bijgedragen aan het positieve resultaat op deze twee scholen.Het landelijke gemiddelde eindcijfer voor de vakken Algemene Taalkennis, Hoofdrekenen en Redactie+Cijferen bij de GLO-6 toets blijft steken op 5 en 6. Sinds 2012, met uitzondering van 2015, is het landelijk gemiddelde toetscijfer voor het vak Redactie+Cijferen een vier. Twee jaar geleden was de landelijke score een vijf. Het eindcijfer voor dit vak blijft vast op vijf. Dit project en gelijksoortige initiatieven moeten volgens Alken naar het niveau van programma's. Suricorps kreeg bij de uitvoering ondersteuning van Rosebel Gold Mines NV en het ministerie van Regionale Ontwikkeling, samen met jeugdparlementariër van Brokopondo Vince Dalen, die ook vrijwilliger is bij Suricorps.