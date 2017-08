Minstens 24 miljoen mensen zijn getroffen door overstromingen in India, Bangladesh en Nepal. (Beeld: Al Jazeera)





Het Rode Kruis heeft dinsdag gezegd dat 24 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen. Grote oppervlakten zijn ondergedompeld in water. "De situatie gaat van slecht tot slechter," zei Jagan Chapagain, secretaris-generaal van het Rode Kruis. Hij bevestigde het dodental dat de regionale overheden hebben genoemd. "Dit is de ergste overstroming die delen van Zuid-Azië in decennia hebben gezien."Overstromingen in de drie landen hebben honderden mensen gedood, die waren gestrand en waren afgesloten van toegangswegen. Veel dorpen zijn nu alleen bereikbaar per boot.Het Rode Kruis zegt dat het meer dan 3,5 miljoen dollar nodig heeft om mensen in Nepal te helpen. De organisatie is van plan om een aparte campagne op te zetten om geld te verwerven om mensen in Bangladesh te helpen. India heeft volgens de organisatie de middelen die nodig zijn om zijn mensen in nood te helpen, zonder buitenlandse hulp. Slachtoffers in India beschuldigen de regering van onvermogen om adequaat te reageren."Er is overal water. Huizen zijn onder water, maar geen enkele overheidshulp heeft ons bereikt," vertelde Kheya Ram, een inwoner van Darbhanga in de deelstaat Bihar, aan Al Jazeera.Bijna een derde van Nepal en Bangladesh is overstroomd, waardoor inwoners kwetsbaar zijn voor watergerelateerde ziekten zoals diarree, malaria, dengue koorts en encefalitis."We moeten langs de weg slapen, en we zullen langs de weg moeten sterven. We hebben geen huis, niets te eten, alles is door de overstroming meegenomen," vertelde Mohammad Sahi Muddin, die getroffen is door de overstroming in de stad Birgunj in Nepal, aan Al Jazeera.De zware regen eist ook zijn tol op het wildleven. Reddingsploegen hebben gestrande dieren getrokken uit het kolkende water in het Kaziranga National Park, waaronder zeldzame eenhoornige neushoorns en andere bedreigde soorten.