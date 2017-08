Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man bezig was met laswerkzaamheden op een skalian in het Oelemarie-gebied. In de omgeving waar hij bezig was ontplofte op gegeven moment een reserve brandstof tank. Het vermoeden bestaat dat de ontploffing tot stand is gekomen door een vonk van de laswerkzaamheden.Moreira heeft daarbij derde graads brandverwondingen opgelopen. Hij is vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij twee dagen later is overleden. Bij aankomst van de politie op de plek van het ongeluk, was de locatie al opgeschoond. Uit het obductie-onderzoek is gebleken dat de man is overleden door zijn verwondingen.