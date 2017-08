De VHP-fractie heeft een offerte overgelegd waaruit moet blijken dat de asfaltplant voor veel minder geld gekocht kan worden bij dezelfde leverancier.





Adhin zei dat de aanschaf van de asfaltplant is verdedigd in de Raad van Ministers, waarna hij zijn handtekening onder de missive heeft geplaatst. Het aannemersbedrijf heeft wel werken uitgevoerd en heeft asfalt gekocht en aangeleverd. In de Raad van Ministers was er geen twijfel over de informatie die verkregen is. De vp weersprak dat de minister van Financiën niet zal uitvoeren wat in de Raad van Ministers wordt besloten. Hij stelde dat de VHP selectieve informatie verschaft, waarbij appels met peren worden vergeleken.Gajadien betoogde dat de aanschafwaarde van de asfaltplant 900.000 euro is volgens de regering. Hetzelfde bedrijf biedt aan 575.000 euro voor precies dezelfde plant, betoogde de politicus. Vijf jaar was de asfaltplant hier. Deze is invoerrechtenvrij binnengebracht, maar op het bedrag wordt nog 180.000 euro bijgedaan. Daarnaast wordt nog een winst van 170.000 euro op het bedrag gezet, zei Gajadien. "Voorzitter, dit is toch oplichting", betoogde hij. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei de regering heel duidelijk de informatie hierover moet geven aan De Nationale Assemblee. Het is belangrijk dat de regering dit uitrafelt en uitlegt wat er aan de hand is. Gajadien zei dat de fabrikant kosteloos cursussen verzorgt over hoe om te gaan met de plant, terwijl nu hiervoor ook nog eens 55.000 euro is opgebracht. Hij merkte op dat soort zaken afgestraft moeten worden, want het volk wordt benadeeld."De leverancier heeft ons net een uur geleden de informatie gegeven dat er niemand heeft gevraagd vanuit Suriname naar een offerte. Hier wordt gezegd dat de leverancier benaderd is om informatie te geven," voerde de vp aan. Hij vroeg zich af hoe het mogelijk is dat dingen hier gezegd worden, terwijl de leverancier meedeelt dat er geen informatie of offerte is gevraagd.Adhin zei dat met de leverancier minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie naar de vaste commissie van De Nationale Assemblee zal komen. Volgens de vp heeft de president niet gezegd om de missive aan te houden. Het ging om meer informatie. De oppositie moet ook de leverancier maar overtuigen dat de asfaltplant goedkoper kon worden aangeschaft. In dat geval is hij bereid de missive dan desnoods in te trekken. Nadat de vp de vragen had beantwoord in de derde ronde, was er geen mogelijkheid meer voor Assembleeleden om aan het woord te komen hierover. Er werd gelijk gestemd over de moties, het Ontwikkelingsplan en de begroting.