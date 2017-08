Assembleelid Mahinder Jogi valt over deze illustratie op de overheidsnieuwssite 'de Boodschap'. Hij vindt dat afbeelding suggestief.





Jogi vindt dat gemanipuleerd wordt met informatie. Er is volgens hem een overwoekerd terrein onderhands gekocht te Tawajaripolder voor 1,2 miljoen euro. Op de website 'De Boodschap', die beheerd wordt door NII, staat er een foto van een plantenkas met groenten. Hiermee wordt een vertekend beeld gegeven van de situatie, voerde Jogi dinsdag in De Nationale Assemblee aan. Er is nog niks geplant. Hij stelde dat mediahuizen beknot worden omdat de regering via de eigen website informatie verstrekt aan het volk.Misiekaba kan Jogi niet te begrijpen. Hij haalt aan dat vaak kritiek is geleverd op de voorlichting. Er is aangedrongen om de communicatie met het volk op te voeren. De politicus beklemtoont dat de coalitiefractie honderd procent achter en NII staat. Adhin benadrukt dat de regering niemand beknot. Hij vraagt zich af hoe het zit met beknotting van de burger door selectieve informatie die door sommige media worden gepubliceerd. Hij merkt op dat er niks veranderd is in de relatie met de mediahuizen. Ministers kunnen gewoon benaderd worden en zij zullen zoals gewoonlijke de informatie verstrekken.Limburg om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de opmerkingen van Jogi ronduit belachelijk zijn. Hij legt uit dat NII een goede relatie met de particuliere media wenst te behouden en deze zelfs gaat verbeteren. NII is volgens hem bezig met het opzetten van een afdeling die speciaal belast zal zijn met het onderhouden van de relatie met de pers. Hij ontkent dat het nieuws wordt gemonopoliseerd. De media zullen relevantie berichten blijven ontvangen. Limburg haalt aan dat NII is opgezet juist omdat er kritiek was over de communicatie met de samenleving. "De Boodschap is daar een uitvloeisel van. In plaats van dit te ondersteunen, probeert het Assembleelid een wig te drijven tussen NII en de particuliere media," stelt Limburg.