Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) had aangegeven dat meegegaan wordt met alle initiatieven om criminaliteit aan te pakken. Bij de stemmotivatie zijn VHP-fractieleider Chan Santokhi namens de oppositie dat de afgelopen jaren de oppositie constant aandacht heeft gevraagd voor de bestrijding van criminaliteit en het veiligheidsbeleid. Ingediende moties werden systematisch afgewezen door de coalitie. In belang van de samenleving heeft de oppositie besloten ondersteuning te geven aan de motie van de coalitie.NDP-fractieleider André Misiekaba zei dat het niet vreemd is dat de oppositie meegegaan is met de motie. "Wij hebben ervoor gezorgd dat de motie geen politieke steken heeft en een oneerlijke bedoeling heeft," stelde de politicus. Hij benadrukte dat de oppositie in eerder ingediende motie het totale beleid afkeurde en daar kan de coalitie niet eens mee zijn. Met deze motie is een statement gemaakt naar de regering. Verwacht wordt dat hier notie van genomen wordt.In de motie is aangegeven dat burgers dagelijks te lijden hebben onder de verruwing van de criminaliteit. De regering heeft diverse maatregelen aangekondigd en ook de nodige middelen toegezegd aan het ministerie van Justitie en Politie. Er dient een integraal plan ter preventie van de criminaliteit uitgevoerd worden. Het veiligheidsgevoel moet worden vergroot.