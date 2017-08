Minister Gillmore Hoefdraad tijdens de verdediging van de begroting. (Foto: Raoul Lith)





NDP-fractieleider André Misiekaba zei dat de 'politieke moves' bij de stemming hem niet ontgaan zijn. Hij merkte op dat er toch wel respons is gekomen, want de regering heeft voorstellen van de oppositie én coalitie meegenomen. Misiekaba kan zich voorstellen dat met sommige begrotingen niet meegegaan wordt, maar bij hem kan het niet in dat voor alle ministeries tegen is gestemd door een deel van de oppositie. VHP-fractieleider Chan Santokhi merkte op dat de oppositie die tegengestemd heeft, blijk geeft van de ontevredenheid die leeft bij grote delen van de samenleving. Hij hoopt dat de regering de kritische opmerkingen van De Nationale Assemblee meeneemt.Bee benadrukte dat de ABOP een nieuwe trend heeft gezet in de politiekvoering en op een niet-traditionele manier heeft gestemd. Goede zaken die opgenomen zijn in de begroting wil de fractie graag gerealiseerd zien. Daarom heeft de fractie goedkeuring gegeven aan een aantal begrotingen. Indien zaken niet worden uitgevoerd, kan de regering erop worden aangesproken.Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft aangegeven dat het tekort van 7,6% teruggebracht is naar 6,5% van het bruto binnenlands product (bbp). Dit op basis van de aangepaste Wet op Staatsschuld. Hoefdraad deelde mee dat de middelen zijn geraamd op SRD 6,7 miljard. De uitgaven zijn begroot op SRD 8,4 miljard. Het tekort is SRD 1,7 miljard. De bewindsman voerde aan dat effectief drie maanden te gaan is voor beleidsprogramma's. De ministers hebben aangegeven wat de prioriteiten zijn voor het resterende jaar. Hoefdraad zei dat ondanks de moeilijke situatie de vaste lasten, lonen, subsidies en renteaflossingen gegarandeerd zijn.Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) merkte op dat de minister de leningen van SRD 2,3 miljard ook opgebracht heeft op de begroting. Daarnaast is het begrotingstekort SRD 1,7 miljard. Het tekort is volgens hem SRD 4 miljard. Gajadien meent dat de wet op het Staatsschuld vertrapt wordt, want het financieringstekort is volgens hem ongeveer 16% van het bbp.De VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en DOE hebben het tot nu toe gevoerde regeringsbeleid en de ingediende begrotingen afgekeurd in een motie. De regering werd opgeroepen om samen met De Nationale Assemblee, de private sector, sociaal-maatschappelijke organisaties, niet-governementele organisaties en ter zake deskundigen een samenhangend beleid uit te stippelen en te voeren om de ernstige crisis te beheersen. Deze motie is verworpen.Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkte op dat de begrotingsbehandeling van dit jaar vrij uitzonderlijk was. Voor het eerst heeft zijn in de zeven jaren een begroting zo laat behandeld, wat voor stagnatie heeft gezorgd bij regering en parlement. Er is hier wel begrip voor, want er is een crisissituatie in het land. Ook het begroten van de regering is dit jaar anders geweest, waarbij de uitgaven en inkomsten op basis van de Wet op de Staatsschuld gebalanceerd moesten worden. Vicepresident Ashwin Adhin feliciteerde de samenleving met de aanname van de begroting. Na veel discussies met de minister van Financiën, is er overeenstemming bereikt. Hij bedankte ook het Planbureau voor het vele werk dat verzet is met het opstellen van het Ontwikkelingsplan.