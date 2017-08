De oppositie stemt tegen het Ontwikkelingsplan 2017-2021. (Beeld: DNA)





In een motie die ingediend werd door de coalitie staat dat het OP voldoet aan de formele en de materiële vereisten voor een uitvoerbaar OP, waarbij ook aan de randvoorwaarden voor succes duidelijk aandacht is geschonken. Dit plan heeft bij correcte uitvoering goede mogelijkheden voor herstel en duurzame ontwikkeling biedt. De coalitie roept de regering op in het OP gepresenteerde ontwikkelingsrichting aan te houden tot verder herstel en ontwikkeling van onze economie en vooral van de meer duurzame sectoren. Deze motie is aangenomen.De oppositionele fracties VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en DOE vinden dat het OP niet uitgevoerd en gefinancierd kan worden. De oppositie vindt dat De Nationale Assemblee niet kan en mag meewerken aan handelingen die strijdig zijn aan de bepalingen van de grondwet en een OP goedkeuren dat niet uitgevoerd en gefinancierd kan worden. De regering wordt opgeroepen een aangepast ontwikkelingsplan in te dienen dat voldoet aan de randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering en financiering. Deze motie is verworpen.