Het uitvaartbedrijf 'De Stuivers Vereniging, is vanmiddag slachtoffer geworden van een beroving. Twee criminelen renden het gebouw binnen en namen onder bedreiging de geldtrommel van mee.Starnieuws verneemt dat ongeveer SRD 13000 in de geldtrommel zat. Ook de mobiele telefoon van het slachtoffer is buitgemaakt. De mannen waren gewapend met een ijzeren pijp.Het duo heeft na de beroving de plaats verlaten met een bromfiets. De beroving vond plaats op klaarlichte dag. De Stuivers Vereniging aan de Johan Adolf Pengelstraat was nog open voor het publiek.