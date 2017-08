"Als januari t/m juli 2017 met januari t/m juli 2016 wordt vergeleken, dan zijn zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 31,5% gestegen," deelt het Algemeen Bureau voor de Statistiek mee. De gemiddelde jaarinflatie in 2016 was 55,5%.De consumentenprijsindex (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten bestemd voor consumptieve doeleinden. Er zitten 316 items in Surinames CPI pakket. Prijsopnames worden verricht in zeven districten bij ongeveer 630 meetpunten. In Paramaribo & Wanica (bij circa 170 meetpunten), Nickerie inclusief Wageningen (115 meetpunten), Coronie & Saramacca (105 meetpunten), Commewijne (120 meetpunten) en in Para (120 meetpunten).