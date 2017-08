Vijf moslimvrouwen vroegen het Hooggerechtshof om onmiddellijke scheiding (triple talaq) ongrondwettig te verklaren. (Foto: Getty Images)





Drie van de vijf rechters waren van oordeel dat de praktijk ‘niet-islamitisch’ is. India is een van een handvol landen waar een moslim man in enkele minuten van zijn vrouw kan scheiden door drie keer het woord talaq (scheiding) te zeggen. Het besluit van het Hof is een mijlpaal. Het volgt op verzoekschriften die de zogenaamde "triple talaq" –traditie hadden uitgedaagd.Vijf moslimvrouwen die op deze manier waren gescheiden, hadden de aanklachten ingediend. Ook twee activistengroepen hadden een aanklacht tegen de talaq-praktijk ingediend. Activisten voor vrouwenrechten hebben de beslissing van het Hof als een historische overwinning toegejuicht.Er zijn gevallen in India geweest waarbij moslim mannen van hun vrouwen zijn gescheiden door de zogenaamde ‘triple talaq’-praktijk per brief, telefonisch en in toenemende mate via sms, WhatsApp en Skype uit te voeren. Een aantal van deze gevallen kwam naar de rechtbanken, omdat vrouwen de gewoonte bestreden.De ’triple talaq’-scheiding komt niet voor in de Sharia islamitische wet of de Koran, hoewel de praktijk al decennia bestaat. Islamitische geleerden zeggen dat de Koran duidelijk aangeeft hoe een scheiding moet worden uitgevoerd. Het moet over een periode van drie maanden worden verspreid, waardoor het koppel de tijd krijgt voor reflectie en mogelijke verzoening.De meeste islamitische landen, waaronder Pakistan en Bangladesh, hebben de ‘triple talaq’ verbannen, maar de gewoonte is doorgegaan in India. Er zijn geen uniforme wetten over huwelijk en echtscheiding die van toepassing zijn op elke burger in India.De Indiase regering, geleid door de Hindoe Nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP), heeft het beëindigen van de praktijk ondersteund. Premier Narendra Modi heeft het probleem meerdere malen opgebracht, inclusief in zijn toespraak op de herdenking van de Onafhankelijkheidsdag op 15 augustus. Hij heeft de “historische” overwinning geprezen.