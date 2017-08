De politie doet een dringend beroep op de samenleving om alert te zijn voor insluipers. Zij wijst erop dat ramen en deuren vaker open staan met het warme klimaat in het land. Dat maakt het voor de insluiper makkelijker om zonder in te breken woningen binnen te gaan, waarschuwt de politie.“Doe uw deuren en ramen op slot, ook al gaat u maar heel even naar de buren of als u even boodschappen gaat doen.” De politie roept ook op om geen kostbare spullen opvallend in het zicht van derden te leggen.