Deskundigen hebben gewaarschuwd dat "dodelijke autonome" technologie kan worden gehackt.





De brief zegt dat "dodelijke autonome" technologie een "doos van Pandora" is, en voegt daaraan toe dat tijd van belang is. De 116 deskundigen vragen een verbod op het gebruik van AI in het beheer van wapens.'Zodra ze zijn ontwikkeld, zullen ze worden toegelaten tot gewapende conflicten op een schaal die groter is dan ooit is gevochten, en op tijdschalen die sneller zijn dan mensen kunnen begrijpen', staat in de brief. "Dit kunnen wapens van terreur zijn, wapens die despoten en terroristen gebruiken tegen onschuldige bevolkingen, en wapens die zijn gehackt zijn om zich op ongewenste manieren te gedragen."Er is een dringende toon aan de boodschap van de technologische leiders, die waarschuwen dat "we niet veel tijd hebben om dit aan te pakken". “Zodra deze doos van Pandora is geopend, is het moeilijk om te sluiten.” Deskundigen roepen op tot wat ze beschrijven als 'moreel foute' technologie die wordt toegevoegd aan de lijst van wapens die zijn verbannen onder het VN-verdrag inzake bepaalde conventionele wapens (CCW).Samen met de medeoprichter van Tesla en chief executive Musk hebben de technologieleiders onder wie Mustafa Suleyman, medeoprichter van DeepMind van Google de handen ineen geslagen.Een VN-groep die zich concentreert op autonoom wapenwerk was van plan om maandag een bijeenkomst te houden, maar de vergadering is tot november uitgesteld. VN-comités hebben een potentieel verbod op de ontwikkeling van "killer robot" technologie eerder besproken. In 2015 schreven meer dan 1.000 tech experts, wetenschappers en onderzoekers een brief waarin werd gewaarschuwd voor de gevaren van autonome wapens. Onder de ondertekenaars van de brief van 2015 waren wetenschapper Stephen Hawking, Apple medeoprichter Steve Wozniak en Musk.Een ‘killer robot’ is een volledig autonoom wapen dat doelen kan selecteren en raken zonder interventie van mensen. Ze bestaan momenteel niet, maar vooruitgang in technologie brengt ze dichter bij de realiteit.Degenen die voorstanders zijn van ‘killer robots’ vinden dat de huidige oorlogswetten voldoende kunnen zijn om problemen op te lossen die zich voordoen als ze ooit worden ingezet. Ze beargumenteren dat een moratorium, geen rechtstreekse verbod, moet worden genoemd als dat niet het geval is. Tegenstanders geloven echter dat ze een bedreiging vormen voor de mensheid en dat elke autonome "moord functie" moeten worden verbannen.