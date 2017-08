VHP-fractieleider Chan Santokhi.





Santokhi benadrukt dat hij dit duidelijk heeft gemaakt tijdens de begrotingsbehandeling, nadat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stelde dat er geen ruimte is voor statements tijdens de derde ronde. "Er is wel een commissie van rapporteurs voor het Ontwikkelingsplan 2017-2021, die kan volstaan met de presentaties van de moties, maar in de derde ronde gaan we als VHP-fractie wel een bijdrage leveren bij de begrotingsbehandeling, en we hebben nog spreektijd. Er zijn nog issues binnen het onderwijs, de gezondheid, de veiligheid, financiën en het binnenland, die nog verduidelijkt dienen te worden," voert de politicus aan."De feiten en informatie rond de ambassade in Parijs en asfaltplant zullen wij publiekelijk moeten bespreken, omdat het niet alleen gaat om duidelijk mismanagement van de zijde van de regering, maar ook om gelden van het volk die niet goed besteed worden, terwijl het volk schreeuwt om medische hulp en medicijnen, om bescherming tegen criminaliteit en de regering zegt geen geld daarvoor te hebben. Wij hopen dat de regering alle informaties op tafel zal leggen, en waarbij wij ook hopen dat de coalitie geen zand erover zal strooien, zoals dat gebeurt met vele zaken, waaraan een corruptiegeur hangt, zoals naschoolse opvang, Carifesta, cassavemeelfabriek etc., waaraan de regering miljoenen heeft verspild ten koste van de ontwikkeling van de gemeenschap en het land," zegt Santokhi. Het Ontwikkelingsplan en de begroting worden vandaag afgerond.