Eurvil Cherge Akoela alias Urry (24) van wie via de procureur-generaal opsporing, aanhouding en voorgeleiding is gelast was, is aangehouden door de politie aangehouden. Urry wordt verdacht van verduistering in vereniging; valsheid in geschrifte in vereniging en oplichting in vereniging.De afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) is bezig met een onderzoek tegen de verdachte Kenneth R. die donderdag 6 juli is aangehouden en ingesloten. Volgens verklaringen van benadeelden heeft deze verdachte een Facebookpagina waarop hij zijn diensten aanbiedt als meubelmaker en autohandelaar.Tijdens dit onderzoek zijn er meerdere verdachten, onder wie Urry in beeld gebracht, die de vorige week is aangehouden. De heler F. is eerder aangehouden. F. is intussen door het Openbaar Ministerie voorlopig in vrijheid gesteld.In deze zaak is op vrijdag 18 augustus de 23-jarige Larissa K. ook aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling Onderzoek Personele Zaken (OPZ) onderzoekt deze zaak verder, meldt de Public Relations.