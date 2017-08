Gedeeltelijke zonsverduistering in Paramaribo rond 17.00 uur. (Foto: NR)





In de Verenigde Staten van Amerika hebben mensen prachtige beelden kunnen zien van de zonsverduistering. De algehele zonsverduistering was daar in diverse staten te zien. Mensen waren speciaal bijeengekomen om een goede zicht te hebben. De NASA zond ook livebeelden uit.In Suriname is er niet zoveel werk van gemaakt om dit fenomeen waar te kunnen nemen. Wie wel de moeite heeft genomen, heeft er toch van kunnen genieten.