Voorzitter Angelic del Castilho zei bij haar presentatie zaterdag, dat politiek en democratie werken in het belang van de samenleving, wanneer er actieve participatie vanuit de bevolking is. Het is de bedoeling dat de Surinaamse gemeenschap gereed gemaakt wordt voor Politiek Anders. DA’91 wil vormgeven aan een Suriname waarin er vertrouwen is in de politiek en in elkaar, stelt de partij in een persbericht. Burgers moeten verantwoordelijkheid voor elkaar voelen.De partij stelt dat een veilig Suriname met groei en ontwikkeling op lange termijn voor elke mens, samen te vatten is in de volgende punten:• Het DA’91 Ideaal: een contract tussen de verschillende generaties waarbij centraal staat een erfenis van ontwikkelingskans en een herwonnen geloof in de basiswaarden van vrijheid, rechtsstatelijkheid en democratie.• Onze burgers alle ruimte bieden om zich als onafhankelijke en kritische burgers te ontwikkelen.• Elke mens op ons grondgebied te bevrijden van armoede en de deur te openen naar groei en ontwikkeling.• Surinamers te verenigen achter een gedeeld Surinaams ideaal.DA’91 zegt bereid te zijn om leiding te geven aan de noodzakelijke verandering in de samenleving. Hoog op de Nieuwe Politieke Agenda van DA’91 staat het bouwen aan het vertrouwen in de politiek. Elke burger moet geteld worden, meedoen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het land, zegt de partij. De overheid moet bij deze ontwikkeling sturen, maar niet rijden.Partijraadsvoorzitter Sunil Oemrawsingh wil naar een situatie waarbij de president voor het benoemen en eventueel ontslaan van ministers, toestemming moet krijgen van DNA. De partij staat achter wettelijke bepalingen die dit mogelijk moeten maken, of achter het verheffen van dit idee tot politiek ethische norm. Deze democratische synergie kan de verhouding tussen regering,volksvertegenwoordiging en burger versterken, zegt de partij.