BINI heeft de volgende verklaring uitgegeven:Op vrijdag 18 augustus werd, in opdracht van BINI (Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur), een tv spot aangeboden ter uitzending aan diverse televisiestations, waaronder de STVS. Het betreft een 50 seconden advertentie waarin gepleit wordt voor een Wet Openbaarheid van Bestuur. Uiteraard wordt voor het uitzenden daarvan betaald.De directeur van de STVS weigerde echter ons product uit te zenden, zonder enige opgaaf van redenen. De advertentie is van goede uitzendkwaliteit, en er worden geen uitspraken gedaan die de goede orde verstoren, noch is er sprake van obsceniteit, een oproep tot haat of geweld, of belediging van de president of andere personen. Het is simpelweg een oproep voor het maken en aannemen van een hoognodige wet- een voornemen dat de President zelf kenbaar heeft gemaakt, al enkele malen, en al gedurende enkele jarenDe tekst van de opname luidt als volgt:Op maandag 21 augustus belden wij de Directeur van de STVS, dhr. Rodriguez om de beweegredenen te achterhalen, voor wij de weigering publiek maakten. Hij gaf aan dat, volgens de directie van de STVS, de gebruikte beelden suggestief zijn, met name het gebruikte beeld van het Kabinet van de President. Besluiten worden, volgens hem, genomen in de vergadering van de Raad van Ministers, en niet in een kamer op het Kabinet van de President. Een beeld van het Regeringsgebouw waar de Vice President zetelt en de vergaderingen van de Raad van Ministers worden gehouden, zou volgens hem geen problemen opleveren. Wij gaven aan dat de President, als Regeringsleider, de eindverantwoordelijkheid draagt van elk Regeringsbesluit- en kunnen niet meegaan met zijn voorstel om beelden te vervangen.Dat een tv-spot over het recht van burgers op informatie, op deze gronden wordt geweigerd door een Staatszender, is ons inziens niet alleen ironisch, maar bovenal zorgwekkend.