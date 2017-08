Een zonsverduistering vindt plaats wanneer de positie van de maan (bij Nieuwe Maan) geheel of gedeeltelijk de zoneschijf blokkeert en het zonlicht de aarde niet kan bereiken. Een deel van de aarde komt dan in een donkere schaduw te staan. De verduistering duurt ongeveer twee uren. In de VS begint het al donker te worden. Mensen zijn daar compleet in de ban van de zonsverduistering.Het kijken met het blote oog naar de zon is gevaarlijk. Gebruik dikke donkere getinte kapotte fles om de corona van de zon waar te nemen. Zonder de juiste donker getinte oogbescherming de zonsverduistering waarnemen kan blindheid of ernstig oogletsel veroorzaken.