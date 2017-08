De spanningen tussen China en India over hun grens in de westelijke Himalaya nemen toe. (Foto: Reuters)





Een bron in New Delhi, die werd geïnformeerd over de militaire situatie aan de grens, heeft vorige week gezegd dat de soldaten een verzoek van een groep Chinese troepen om het Indische grondgebied in Ladakh, vlakbij het Pangongmeer, te betreden, hadden geweigerd.Sommigen van de Chinese soldaten droegen ijzeren staven en stenen. Troepen aan beide kanten hebben kleine verwondingen opgelopen bij de twist, zei de bron. De Chinese woordvoerder van de minister van Buitenlandse Zaken, Hua Chunying, zei dat afgelopen dinsdag Chinese grensmachten "normale" patrouilles aan het uitvoeren waren aan de Chinese kant van de huidige grens bij het Pangongmeer."Daarbij zijn ze door de Indiase grensmacht belemmerd en heeft de Indiase kant heeft felle acties ondernomen. Ze zijn in botsing gekomen met het Chinees personeel, waarbij er lichamelijk contact was. Het Chinees grenspersoneel is daarbij gewond,” vertelde Hua in een dagelijkse briefing. Wat India heeft gedaan, is tegen de overeenstemming van de twee landen om de vrede op de grens te behouden en het bedreigt de situatie daar, voegde ze eraan toe. "China is hier zeer ontevreden over," en heeft plechtige vertegenwoordigingen gestuurd, zei Hua.Het ministerie van Buitenlandse Zaken van India heeft bevestigd dat het incident in Ladakh heeft plaatsgevonden, maar heeft geen details gegeven. Indiase media hebben beelden getoond op een mobiele telefoon, blijkbaar van de knokpartij, die oorspronkelijk zijn geplaatst door een gepensioneerde legerofficier. Op de beelden is te zien dat soldaten van beide landen gooien met stenen en tegen elkaar botsen.De toenemende spanningen aan beide kanten van de grens komt aan de vooravond van een top van de BRICS-groep begin september. Dan zullen de leiders van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika bijeenkomen in de Chinese stad Xiamen.China heeft India herhaaldelijk eenzijdig gevraagd om zich terug te trekken uit het Doklam-gebied, of het vooruitzicht van een escalatie te riskeren. Chinese staatsmedia hebben India gewaarschuwd van een lot dat erger zal zijn dan zijn verpletterende nederlaag in een korte grensoorlog in 1962.