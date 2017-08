Slachtoffers van de dodelijke modderlawine in Sierra Leone, eten in een opvangkamp. (Foto's: Reuters)





Sierra Leone is een van de armste landen in de wereld. De autoriteiten hebben afgelopen week 461 lichamen begraven in nabijgelegen Waterloo begraafplaats. De plek is dichtbij de plaats waar er een massagraf ligt van de slachtoffers van de Ebola-crisis die tussen 2014 en 2016 het leven hebben gekost aan zo’n 4.000 mensen.Zondag zijn nog acht lichamen gevonden, zegt de hoofd lijkschouwer Seneh Dumbuya. Het dodental staat daarmee officieel op 499. De lichamen zijn direct begraven, zegt hij. Het Rode Kruis heeft vrijdag gezegd dat meer dan 600 mensen nog worden vermist.Een steeds wanhopiger zoektocht bleef ook op zondag doorgaan bij de steile heuvel onder de natte rode modder. De hoop op het vinden op overlevenden is vervlogen. De autoriteiten zeggen dat ze zich concentreren op het opgraven van lichamen om te voorkomen dat vloeistoffen van besmette lijken in het water terecht komen en ziekten verspreiden. "We doen alles wat we kunnen om ervoor te zorgen dat cholera niet uitbreekt," stelti Samuel Turay, een ambtenaar bij het ministerie van Volksgezondheid.De dreiging van dodelijke aardverschuivingen neemt toe in West- en Centraal-Afrika. Toenemende regenval, ontbossing en groeiende stedelijke bevolkingen, maken dat dit soort rampen zich vaker zullen voordoen, zeggen experts.Een afgelegen gebied in Oost-Congo is donderdag ook getroffen door een aardverschuiving. De huizen van een vissersdorp aan een meer zijn bedolven. Er wordt gevreesd voor de dood van meer dan 200 mensen.