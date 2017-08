Er is volop buitenlandse kip in de freezers van diverse supermarkten. Zelfs nieuwe verpakkingen zijn merkbaar.





Intussen heeft de Raad van Ministers ook een wetswijziging goedgekeurd om de importtarieven bij te stellen. Om de verhoogde heffing in te voeren hoeft er niet gewacht te worden op de goedkeuring van De Nationale Assemblee.Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme had eerder aangekondigd dat de verhoging per 1 augustus zou ingaan. Hiervan is toen afgezien. Het ligt in de bedoeling om de productie van lokale kip te vergroten.De importeurs van kip hebben aangegeven dat het niet zal lukken om te concurreren met importkip. De kwekers hebben te kennen gegeven dat ze de uitdaging aangaan. Intussen is geïmporteerde kip duurder geworden. Dit zou liggen aan de stijging van prijzen van vlees in onder andere Brazilië door strengere controle.