Minister Robert Peneux





De bewindsman om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat voor het eerst de leerlingen deelgenomen hebben aan het examen LBO nieuw systeem. Voor de LBO leerlingen waren er geen oude examenwerkjes om te oefenen. Zij hebben voor de eerste keer deelgenomen aan een landelijk examen, opgesteld door het Examenbureau in de Algemeen Vormende Vakken. Hierdoor ontbrak het oefenen in examenwerken."Wanneer we weten dat deze doelgroep gauw drop out dreigt te worden door gebrek aan vervolgopleidingen, dient het ministerie er alles aan te doen deze doelgroep een second chance te bieden," benadrukt de bewindsman.Het curriculum van LBO zal nu wel geëvalueerd moeten worden zodat het afgestemd is op het beginniveau van de LBO leerlingen, zegt de minister. De examens zullen uiterlijk 31 oktober 2017 worden afgenomen. Leerlingen die in aanmerking komen, dienen zich van 23 tot uiterlijk 31 augustus zich aan te melden op hun school voor nadere instructies. De leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan bijscholingslessen die zullen worden verzorgd.