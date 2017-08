De marimba oliën en zepen vervaardigd door de dames van Marijke dorp en omgeving in Albina. (Foto: stichting Kulturu Krakti)





Naast het maken van oliën en zepen hebben de meisjes geleerd hoe hun gezicht te reinigen en zo een representatieve verschijning te hebben. Om de groep in stand te houden en elkaar te stimuleren, hebben de meisjes diverse handvatten gekregen die zij kunnen toepassen binnen de groep. Zij zijn ook bewust gemaakt van het belang van gender-evenwicht in de samenleving en de rol die zij kunnen vervullen in de samenleving om dit evenwicht te bereiken.Het enthousiasme van de groep en de kwaliteit van het product hebben gemaakt dat de stichting Kulturu Krakti besloot dit product tijdens Carifesta XIII te presenteren aan het publiek. Het bijzondere is dat de olie door de meisjes zelf wordt gemaakt om dan later te verwerken in massage-olie en zeep. Hemani Chetram zal de groep vertegenwoordigen op de Grandmarket. Zij is door de groep als leidster aangewezen. Zij zal naast het geven van informatie over de producten ook Suriname zo goed mogelijk proberen uit de dragen.Hemani Chetram zal tijdens Carifesta XIII worden begeleid door Jo-Ann Misiekaba en Chalessa Paulus, terwijl Delano Tjappa voor de logistieke assistentie zal zorg dragen. De producten zullen ten verkoop worden aangeboden. Deelname aan Carifesta zal volgens Clenem het geloof van de groep in eigen kunnen versterken. Bovendien wordt aan de producten en Suriname meer bekendheid gegeven.Het project 'Uma habi Leti', en de afvaardiging van Hemani Chetram en haar begeleiders, zijn mogelijk gemaakt door de stichting Kulturu Krakti uit het fonds van Weltgebetstag der Frauen-Duetsches Komitee/Women World Day of Prayer (WWDP), gevestigd in Duitsland.Het directoraat Cultuur is door de stichting op de hoogte gesteld over de afvaardiging van de delegatie. Suriname neemt met een kleine groep deel aan Carifesta XIII. Deze editie van Carifesta duurt tot 27 augustus. De delegatie vertrekt op 22 augustus.