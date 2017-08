Chequita L. (36) is tijdens visitatie betrapt op het smokkelen van drugs in de strafinrichting te Santo Boma. In een tas die ze bij zich had zijn aangetroffen en in beslag genomen een gram heroïne en twee gram marihuana. De vrouw werd samen met het spul overgedragen aan de politie van Santo Boma.De vrouw die een wekelijkse bezoekster is van het huis van bewaring vanwege haar ingesloten vriend, verklaarde de drugs te hebben ontvangen voor de strafinrichting uit handen van een vriend van de gedetineerde.Penitentiaire ambtenaren die zich voor het gebouw bevonden, verklaarden nimmer te hebben gezien dat er iets aan Chequita zou zijn overhandigd.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de smoorverliefde Chequita in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.