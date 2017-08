Best geslaagde leerlingen van ressort Houttuin in het district Wanica zijn gehuldigd. In het midden districtscommissaris Audrey Hankers. (Foto: Ressortraad Houttuin)





Zes best geslaagden van vier glo-scholen en een voj-school zijn gehuldigd. De best geslaagden zijn Mohamed Ashruf (OS Tout Lui Faut), Zeidy Kartodikromo (OS Dijkveld), Chavierre Eiflaar (OS Houttuin 1), Damienne Meghoe (OS Houttuin II), Kajol Jagroep (Voj Houttuin – A-richting) en Shanaya Sitaldien (Voj Houttuin – B-richting). Ze kregen allemaal een boeket, oorkonde, award, een schoolpakket, goed gevulde enveloppe van Kuldipsingh Group en een pakket van Staatsolie. De leerling Ashruf, die met 63 punten ook een Go Glo’er is, kreeg nog een extra enveloppe erbij.“Een heel goed geschoold volk heeft minder last van de criminaliteit, gezondheidszorg, economie," meent Gajadien. Zich richtend tot de ouders vroeg hij hen hun kinderen steeds de begeleiding en ondersteuning te geven op weg naar het afstuderen. De huldiging werd gehouden in de conferentiezaal van Staatsolie Tout Lui Faut, eveneens gevestigd in ressort Houttuin.De ressortraad Houttuin heeft dit jaar niet alleen de best geslaagden beloond, maar ook de scholen waar ze vandaan komen. Alle vijf scholen hebben elk een pakket met sportmateriaal ter waarde van SRD 600 gekregen. Dit project is deels ook door de ressortraadsleden gefinancierd.