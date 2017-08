De agenda van dinsdag 22 augustus.





De regering had de vorige week meer tijd gevraagd om haar huiswerk goed af te ronden. De vergadering die voor de vorige week dinsdag was uitgeschreven, werd op de valreep verdaagd. Nu is de regering zover om de nota van wijziging voor te houden aan De Nationale Assemblee.Na de nota van wijziging zullen nog vijf moties die ingediend zijn, in behandeling worden genomen. De oppositie wijst het Ontwikkelingsplan 2017-2021 af. Hierover zal eerst worden gestemd. Daarna volgen de moties en de begrotingen van de zestien ministeries.De meeste fracties in De Nationale Assemblee hebben geen spreektijd meer. In de derde ronde krijgen slechts leden van de commissie van rapporteurs de ruimte om korte opmerkingen te maken. De oppositie heeft nog enkele peilen op de boog die zij opgehelderd wil hebben. Het aanschaffen van een asfaltplant en de perikelen rond het ambassadegebouw in Parijs zijn nog hete hangijzers.