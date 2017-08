Gedetineerden bezig met het wassen van politieposten in Paramaribo Noordoost.





Bij dit project zijn naast de politie ook betrokken de brandweer, militairen, het Korps Penitentiaire Ambtenaren, gedetineerden en districtscommissarissen. De brandweer zorgt ervoor dat met de hogedrukspuit de geboende gebouwen worden schoongewassen.Het ministerie van Justitie en Politie bespaart met dit project heel veel geld door in eigen beheer de gebouwen schoon te maken en de defecte auto's te repareren. Er wordt alleen betaald voor de onderdelen die nodig zijn om de auto's in rijdende staat te krijgen. De voertuigen die gerepareerd zijn, worden ingezet voor onder andere surveillance in verschillende buurten.