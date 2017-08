Negen skalians zijn actief in het zuidoostelijk deel van Sarakreek. (Foto: NH)





Uit een 'flash report' van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen blijkt dat totaal ongeveer SRD 917 duizend aan belasting is betaald voor de productie van negen skalians. Maandelijks is SRD 120.000 aan bedrage geleverd in Brokopondo. SRD 80.000 is bestemd voor de dorpen Baku, Lebidoti en Piseang, terwijl SRD 40.000 voor het districtskas te Brokopondo.Minister Dodson zegt aan Starnieuws dat Baku veel gedaan heeft met het geld dat is ontvangen van de skalianhouders. De plaatselijke school en onderwijzerswoningen zijn gerenoveerd. Het gemeenschapshuis (krutu oso) is gerenoveerd. Er zijn diverse gezamenlijke projecten uitgevoerd.De bewindsman vindt het jammer dat de plaatselijke bevolking nauwelijks heeft ingespeeld op de mogelijkheid om de skalianeigenaren te voorzien van groenten, vlees, eieren en andere producten die lokaal gekweekt konden worden. Dagelijks moeten bijkans veertig personen worden gevoed die op de pontons werkzaam zijn.In december verlopen de vergunningen. Hierna volgt er een evaluatie.