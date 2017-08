De generatoren van Post Utrecht in Wageningen wordt in werking gesteld. (Foto: NII)





Rabin Parmessar, directeur van NV Energie Bedrijven Suriname is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van deze gemeenschap een flinke duw in de rug zal krijgen met het beschikbaar stellen van energie. President Bouterse zei dat de ontwikkeling van een land niet zal komen door mensen in overheidsdienst te nemen. Hij riep de bewoners van Post Utrecht op om flink gebruik te maken van de ontwikkeling binnen dit gebied en al dan niet met de ondersteuning van de overheid tot productie over te gaan.De president deelde mee dat de regering alles in het werk zal stellen om de verdere ontwikkeling in dit gebied ter hand te nemen. Stroomvoorziening te Post Utrecht is een goed voorbeeld van de ontwikkeling die doorgevoerd moet worden volgens Bouterse. Hij onderstreepte dat de regering wel degelijk haar verantwoordelijkheid kent. Tijdens een bezoek aan Post Utrecht in mei dit jaar hebben de dorpsbewoners verschillende uitdagingen aangekaart, waar aangesloten worden op het elektriciteitsnet ook voorkwam op de lijst. De president vroeg de dorpsgemeenschap wat geduld op te brengen, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).