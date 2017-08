De staf en spelersgroep zijn bijzonder blij met het resultaat. De selectie van bondscoach Dennis Baino keert zondag terug naar Suriname.





De wedstrijd werd in het IMG Academy's stadium, in Bradenton, Florida USA gehouden. Door de overwinning zal Suriname bij de eerst volgende editie in de eerste divisie mogen meedoen. Hierin zitten de top 8 Concacaf landen, waaronder ook de VS en Mexico. Overigens spelen deze twee landen in deze editie voor het kampioenschap.Suriname heeft 4 winstpartijen op rij. In de groepsfase van deze tweede divisie is Suriname ongeslagen gebleven. De vier groepswinnaars uit deze divisie die uit 15 landen bestond, kwamen kruislings tegen elkaar uit. Suriname kwam dus uit tegen Barbados die groepswinnaar is van groep E. Timothy Biswane scoorde het enige doelpunt voor Suriname.Ala-D Media