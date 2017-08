In India zijn ongeveer 11 miljoen mensen getroffen door de overstromingen die zijn veroorzaakt door de zware moessonregen. (Foto: AFP)





De(IFRC) zegt dat het in de loop der jaren één van de ergste regionale humanitaire crises is geworden. Er is toenemende bezorgdheid over voedseltekorten en ziekte.Martin Faller, adjunct-regionale directeur van IFRC, zegt dat meer dan een derde van Bangladesh en Nepal zijn overstroomd. In vier noordelijke Indiase staten zijn ook 11 miljoen mensen getroffen. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. "Dit wordt snel één van de ernstigste humanitaire rampen die deze regio in vele jaren heeft gezien. Er zijn dringende maatregelen nodig om te voldoen aan de groeiende behoeften van miljoenen mensen die door deze verwoestende overstromingen worden getroffen," stelt hij in een verklaring."Miljoenen mensen in Nepal, Bangladesh en India worden geconfronteerd met ernstige voedseltekorten en ziekte veroorzaakt door vervuild water van de overstromingen." Bangladesh, waar de overstromingsniveaus al op een recordhoogte liggen, zal naar verwachting verder worden getroffen als de overvolle Indiase rivieren in de komende dagen stroomafwaarts vloeien.De directeur van, Mark Pierce, zegt dat de situatie "extreem wanhopig" is. "De enorme hoeveelheid water maakt het ook erg moeilijk om toegang te krijgen tot sommige van de meest behoeftige gemeenschappen."De Rode Kruisvereniging in Nepal zegt dat voedselgewassen daar totaal zijn verwoest, omdat de overstromingen grote boerderijen en landbouwgronden in het zuiden hebben getroffen. "We zijn bang dat deze vernietiging zal leiden tot ernstige voedseltekorten," meldt secretaris-generaal Dev Ratna Dhakhwa.In de komende dagen wordt meer zware regen verwacht, waardoor de overstromingen zullen verslechteren en de getroffenen moeilijker bereikbaar worden. De jaarlijkse moessonregen is “dit jaar bijzonder ernstig” zegt de manager van de Indiase afdeling, Murali Kunduru.