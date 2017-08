Een benadeelde had aangifte gedaan van een inbraak in zijn woning, waarbij de verdachten ervandoor gingen met een brandkast inhoudende een jachtgeweer. Hierna werd via social media een jachtgeweer ten verkoop aangeboden. De benadeelde kreeg ook deze aanbieding via zijn smartphone en herkende zijn gesloten het wapen. Hij stelde de politie direct hiervan in kennis, waarna hij een afspraak maakte met de verkoper.Tijdens de ontmoeting tussen de benadeelde en de verkoper, sloeg de politie toe en hield Melvin W. aan. Op dat moment werd hij gebeld door Dean. Tijdens dat gesprek vroeg hij zijn kompaan of het jachtgeweer reeds verkocht is. De politie die dit doorhad droeg hem op Dean S. uit te nodigen zijn geld in ontvangst te komen nemen. Bij aankomst op de plek is die verdachte eveneens in de boeien geslagen. Op hem is een illegaal vuistvuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. Tijdens het onderzoek kwamen de drie anderen in beeld en ook zij zijn aangehouden. Op het woonadres van Ricky W. is er ook een illegaal jachtgeweer aangetroffen en in beslag genomen. Alle vijf verdachten zijn in verzekering gesteld.