De tip die de rovers hadden, was blijkbaar niet goed uitgewerkt. Het slachtoffer was kort voor de beroving vrijdagmiddag tussen 13.00 en 13.30 uur naar een bankinstelling aan de Kwattaweg geweest om een groot bedrag te storten. De onverlaten hebben hem in een zwart gelakte Toyota Harrier achtervolgd.De dieven dachten blijkbaar dat het slachtoffer, een ex-militair, geld was gaan opnemen. Ter hoogte van de Gravenberch- en de Van Idsingastraat werd de pick-up van het slachtoffer klemgereden. Twee van de rovers stapten uit de Harrier. Een van hen was gewapend met een fiveshooter en hield het slachtoffer onder schot. De andere gebruikte een breekijzer om een zijraam van de pick-up kapot te slaan. De onverlaten grepen de tas uit de auto en maakten zich uit de voeten.In de Maystraat verwisselden de rovers van voertuig en stapten zij in een wit gelakte voertuig. Ze reden met hoge snelheid richting Hoogestraat. De tas met inhoud als ook de Toyota Harrier werd achtergelaten. Uit onderzoek blijkt dat de Toyota Harrier was gestolen. De het zijraampje aan de achterkant was eerder kapot geslagen, waardoor zij het voertuig bemachtigden. Bij de beroving was het zijraampje beplakt met zwartgekleurde karton, waardoor de schade onopvallend was.Camerabeelden hebben bij de rovers vastgelegd bij zowel de overstap als tijdens de roof zelf. De politie is op zoek naar de daders.Ala-D Media