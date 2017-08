De aardverschuiving heeft het dorp Tora woensdag getroffen. Het vissersdorp ligt aan de oevers van het meer Albert, een seismisch actieve zone in de westelijke kloofvallei."Er zijn veel mensen begraven, die we niet hebben kunnen redden," zegt Pacifique Keta, de vicegouverneur van de provincie Ituri, waar Tora ligt. "De reddingsactie is erg ingewikkeld omdat er overal bergen zijn, waardoor het erg moeilijk is om ernaartoe te gaan," liet hij telefonisch optekenen door persbureau Reuters.Veel delen van West- en Centraal-Afrika zijn kwetsbaar voor aardverschuivingen, omdat het land sterk is ontbost en gemeenschappen zijn gaan wonen tegen de steile hellingen. Vrijdag heeft Sierra Leone 461 slachtoffers van een modderlawine begraven. Het instorten van een zijde van de Sugar Loaf berg heeft ertoe geleid dat huizen aan de rand van de hoofdstad Freetown zijn bedolven. Er worden nog 600 mensen vermist.Oost-Congo heeft het extra risico op een seismische foutlijn, wat betekent dat het vaak onderhevig is aan aardbevingen en soms vulkaanuitbarstingen.Keta zei dat tot nu toe ongeveer 40 mensen zijn begraven. "We proberen de noodhulp te verbeteren. De hulporganisaties en MINUSCO (de VN-vredesmacht) zijn er om zo snel mogelijk lichamen en overlevenden te evacueren."