Geslaagden van de Finabank aan de Module Bancaire Sector. (Foto: Finabank)





In juli 2017 heeft de introductie van de nieuwe opleiding MBS plaatsgevonden. Deze opleiding is door Welten Suriname op initiatief van Finabank vanuit de Bankiersvereniging ontwikkeld om de bancaire sector in Suriname naar een hoger niveau te brengen.Vrijdag hebben de eerste negen geslaagden van de MBS hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Een cursist had minimaal 70% nodig om het examen te behalen. Na een succesvolle deelname van Finabank en De Surinaamse Bank aan het pilot project van Welten Suriname, hebben zich meerdere banken aangemeld voor de opleiding. De volgende opleidingen starten in oktober en november 2017 en vervolgens weer in het jaar 2018.De opleiding MBS is gericht op vaardigheden in islamitisch bankieren, geldschepping, de basisakkoorden, economisch kapitaal en andere zaken rond het bankwezen. Het is de bedoeling dat er straks in Suriname de mogelijkheid is om alle bank opleidingen te verzorgen, meldt de Finabank.