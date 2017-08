Reddingswerkers zoeken naar lichamen in het puin rond een huis in Pentagon, Freetown, Sierra Leone. (Foto: Reuters)





Reddingswerkers blijven lijken brengen naar het centrale mortuarium. Onder de slachtoffers die zijn gegraven, waren 156 kinderen. De overheid heeft geen dodental van de ramp vrijgegeven. Het Rode kruis heeft vrijdag gezegd dat nog meer dan 600 mensen worden vermist. De zoektocht naar lijken die in de modder zijn begraven gaat door.De modderlawine van maandag is een van de ergste overstromingsgerelateerde rampen van Afrika. De ramp heeft zich voltrokken slechts een jaar nadat Sierre Leone begon aan zijn herstel van de Ebola-epidemie die tussen 2014 en 2016 aan 4.000 mensen het leven heeft gekost.President Ernest Bai Koroma heeft donderdag de massabegrafenis bijgewoond die de regering op een begraafplaats buiten Freetown had georganiseerd. Op de plek zijn ook veel Ebola-slachtoffers begraven.Hulporganisaties hebben gewaarschuwd voor de risico's op verontreiniging en uitbraak van ziekten als er geen lichamen kunnen worden gevonden. 'Er komen nog steeds lichamen', zegt een medewerker van het mortuarium. In Regent, dat het zwaarst getroffen is, zijn donderdagavond zes lichamen gevonden. Vrijdagochtend is er een op een strand gevonden, zei hij.