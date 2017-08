Delcy Rodriguez, voorzitter van de nieuwe wetgevende raad, spreekt tijdens een sessie van de Waarheidscommissie in Caracas, Venezuela. (Foto: Reuters)





In de praktijk verandert de stap weinig aan de bestaande situatie. Het socialistisch gedomineerde Hooggerechtshof heeft het congres zijn macht ontnomen. Het hof heeft ook bijna elke wet die het congres heeft goedgekeurd sinds de oppositie de overmacht kreeg in 2016 geschrapt.Het besluit van de nieuwe wetgevende raad wijst erop dat hij meer interesse heeft in het beperken van de invloed van de oppositie dan het uitvoeren van zijn officiële taak om de grondwet te herschrijven. De constituerende vergadering is in juli gekozen. De oppositie heeft de verkiezingen van deze nieuwe wetgevende raad vorige maand geboycot.Delcy Rodriguez, een bondgenoot van Maduro en voorzitter van het constituerende congres, blijft erbij dat de stap niet betekent dat het congres is ontbonden. “'Die luie sukkels moeten werken. Wat we doen is hen vertellen:' Heren, we zullen je niet op vakantie laten gaan',” zei Rodriguez verwijzend naar de oppositie parlementariërs.Intussen heeft het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur de nieuwe wetgevende raad veroordeeld voor het ontnemen van de verantwoordelijkheden van het congres.Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Brazilië heeft de verklaring van Mercosur uitgegeven. De landen die het handelsblok hebben opgericht, Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay, zullen de maatregelen die de raad neemt, niet erkennen, staat in de verklaring.De constituerende vergadering had de leiders van het bestaande congres uitgenodigd om deel te nemen aan de sessie. De congresleiders hebben de uitnodiging aan zich voorbij laten gaan. Ze blijven erbij dat de raad frauduleus is gecreëerd en hun bevoegdheden naar zich toe trekt." Het (Congres) gehoorzaamt alleen de grondwet en de mensen. We erkennen het constituerende congres niet, nog minder zijn we ondergeschikt daaraan," schreef Freddy Guevara, een oppositiepoliticus en vicevoorzitter van het congres, op Twitter.