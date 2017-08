Minister Gillmore Hoefdraad en Sailesh Prasad van de Export-Import Bank of India na de ondertekening. Ambassadeur Satendar Kumar kijkt toe. (Foto: NII)





De bewindsman en Sailesh Prasad, Resident Representative van de Export-Import Bank of India, hebben de overeenkomst ondertekend. “De enorme expertise die India bezit op het gebied van landbouw komt ons ten goede. De expertise, het financiële alsook het technische aspect zullen goed tot uitvoering komen”, zegt Hoefdraad. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut.Volgens Prasad is het een genoegen voor India om deze ‘credit facility’ aan Suriname te geven. Deze financieringsovereenkomst is de zesde die aan Suriname is verstrekt. Als eerste land in Latijns-Amerika heeft Suriname de overeenkomst volgens de nieuwe voorwaarden getekend. Bij de ondertekening was ook aanwezig de Indiase ambassadeur Satendar Kumar.