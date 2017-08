De medewerkers van De Surinaamsche Bank hebben het certificaat voor het succesvol afronden van de Module Bancaire Sector ontvangen.





Het trainen en opleiden van medewerkers staat hoog in het vaandel bij De Surinaamsche Bank, zegt de instelling. De medewerkers volgen reeds jaren diverse opleidingen, om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Voorheen werd onder meer gebruik gemaakt van zelfstudie cursussen van een Nederlands instituut. Omdat de cursussen geënt zijn op de Nederlandse situatie, is uitgekeken naar aangepaste cursussen.Tijdens de opleiding wordt er uitgebreid stil gestaan bij het gewenste gedrag van een professional in de financiële dienstverlening. De bedoeling is de dienstverlening richting de klanten naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Er zijn reeds veel medewerkers ingeschreven die de opleiding ook willen volgen, zegt de voorlichting van de bank.