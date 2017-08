De Afrikaan Egounor U. is door de afdeling Fraude aangehouden. Enkele valse credit-kaarten en een ponsmachine zijn bij hem aangetroffen en in beslag genomen. Dit meldt de politie Public Relations.De man kwam tijdens een onderzoek in beeld, nadat door de leiding van een hotel aangifte was gedaan van fraude. Egounor U. verbleef als gast in het hotel. Hij voldeed al zijn transacties middels elektronische betalingen door een credit-card. In 2016 was reeds gebleken dat deze gast zijn rekeningen voldeed met valse credit-kaarten. Hij wist toen echter de dans te ontspringen door uit te checken uit het hotel.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de credit-card fraudeur ingesloten. Het vermoeden bestaat dat hij meerdere slachtoffers moet hebben gemaakt. Deze worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname op het telefoonnummer 451313.