De buurtwinkel Soefie aan de Menckenbergstraat is donderdagavond beroofd. Drie criminelen drongen tegen sluitingstijd de supermarkt binnen. De winkelier kreeg een slag op zijn hoofd, terwijl zijn echtgenote en kind ongedeerd bleven.De drie criminelen waren gewapend met een vuistvuurwapen. De winkeleigenaren zeggen aan Starnieuws dat de politie van Leiding 9A de schade heeft opgenomen. Zij hopen dat de daders gepakt worden.De beroving vond in een zeer korte tijd plaats. De mannen gingen met de dagopbrengst en twee flessen alcohol ervandoor. Intussen is de zaak weer open. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen.