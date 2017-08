De plek waar de aanval is uitgevoerd in Las Ramblas.





De mannen zouden ook betrokken zijn geweest bij de aanval in Barcelona, die de Islamitische Staat intussen heeft opgeëist. De politie is nog steeds op jacht naar de man die donderdag met een bestelbusje is ingereden op de menigte in Las Ramblas.De Spaanse media heeft Moussa Oubakir (18) genoemd als de verdachte. Hij is de broer van Driss Oubakir, wiens papieren naar verluidt werden gebruikt om de bestelwagens voor de aanval te huren.De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft sprak van een "jihadistische aanval". Hij heeft drie dagen van nationale rouw aangekondigd en de stilte van een minuut vandaag.Zeven mensen, onder wie een politieagent, werden gewond toen een auto vanochtend vroeg op hen inreed, melden de Catalaanse hulpdiensten. Eén persoon verkeert in kritieke toestand. Het voertuig van de aanvallers ging over de kop en toen de mannen eruit kwamen, zijn ze neergeschoten door de politie.Het voertuig van de aanvallers werd omgekeerd en toen de mannen uitkwamen, werden ze snel door de politie gevuurd, zegt de media. Een van de aanvallers was naar verluidt herhaaldelijk aan het zwaaien met een mes.De mannen droegen naar het zich liet zien explosieven aan riemen, zei de politie. Er zijn een reeks gecontroleerde explosies uitgevoerd. De riemen bleken nep te zijn, vertelde het Catalaanse regionale hoofd, Carles Puigdemont, de lokale radio later. De politie zegt dat de situatie in Cambrils - een populaire badplaats 110 km ten zuidwesten van Barcelona - nu onder controle is.Donderdagmiddag reed een gehuurde bestelbus in Las Ramblas, een populaire straat in het centrum van de stad en sleurde het voertuig toeristen en lokale bewoners met zich mee. Getuigen zeiden dat het busje doelbewust zigzaggend inreed op de mensen. De bestuurder van de bestelwagen, van wie wordt aangenomen dat hij de enige aanvaller was, is te voet gevlucht. De politie jaagt nog steeds op hem. Burgers van ongeveer 24 landen zijn gewond geraakt of gedood bij de aanval, zegt de Catalaanse regering. Intussen is de dood van twee Italianen, een Belg en een Spanjaard bevestigd.