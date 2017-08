PALU-voorzitter Jim Hok houdt een presentatie over het boek dat is uitgebracht door de partij. ( Foto's: René Gompers)





In het boek is ook opgenomen dat de mentaliteit van de gemiddelde Surinamer en de kortzichtigheid van opeenvolgende regeringen bijdragen aan de stagnatie. Het 8 decemberproces is een actie van Nederland om het ‘progressieve leiderschap’ in de kiem te smoren. In het boek, waarin een analyse wordt gemaakt over “waarom we na 40 jaar onafhankelijkheid niets van hebben gemaakt” zijn er ook 52 pagina's aan bijlagen opgenomen. 26 worden besteed aan het 8 december proces. De PALU hecht veel waarde aan de verklaring van Petrus van Haperen. Hij heeft verklaard dat de op 8 december 1982 vermoorde mannen wel degelijk bezig waren een coup voor te bereiden. Nederland is betrokken geweest bij de verschillende staatsgrepen en de Binnenlandse oorlog. Een transcript van zijn verklaringen is ook opgenomen in het boekwerk. De andere bijlagen zijn besteed aan “waarom Holland geen paradijs is.”“De onafhankelijkheid is ons gegeven omdat Nederland er behoefte aan had om geen kolonisator meer te zijn,” meent Hok. “En wij hebben jaren gedacht dat wij het hebben gedaan. De leiders van toen waren er ook niet op voorbereid, er was geen gedegen plan, geen visie over wat voor een natie we willen zijn, ze wisten niet waar we moesten gaan.” Nederland heeft ook niet geholpen met het proces, citeert Hok uit het boek, dat door het PALU Seniorencollectief is geschreven. “De bedrijven die ze hadden achtergelaten als Mariënburg waren zo goed als leeggezogen. Nederlanders staan bekend als top bruggenbouwers, maar merk je iets ervan aan de infrastructuur die ze hebben achtergelaten? Neem ook het onderwijs, het was afgestemd op voortzetting van het kolonialisme, niet om Suriname op te bouwen.”Het zelfvertrouwen van de gemiddelde Surinamer is kapotgemaakt stelt Hok. “We hebben geen vertrouwen in eigen kunnen, velen denken vaker ‘kow kar’ den wit man kon baka dan zal het goed gaan’, we geven heel snel op.” Politieke partijen, ook de huidige die de regering nu vormen, hebben geen langetermijnvisie, haalt Hok uit het boek aan. De gemaakte plannen zijn voor regeerperiodes van vijf jaren gemaakt. Opeenvolgende regeringen hebben getoond niet verder te kunnen zien dan dat. “Weet je dat in Nederland, de nieuwe wegen die over 15 jaren komen al geprojecteerd zijn. Pas wanneer Dalian komt, gaan wij nadenken over welke wegen geasfalteerd moeten worden,” illustreert de partijvoorzitter. De huidige regering onder leiding van president Desi Bouterse is geen uitzondering op de regel van ‘weinig visie’, geeft Hok aan. “Het enige wat ik zeker weet is dat ze niet weer in Nederlandse handen willen vallen. Maar als ze wisten waar we naar toe gingen, hadden we het al gedaan.”De huidige crisis is voor 75 procent veroorzaakt door buitenlandse omstandigheden, wordt er in het boek gesteld. Corruptie en verdeeldheid onderling vieren nog steeds hoogtij, zegt Hok. “Dat ligt niet aan Nederland, we geven ze ook niet van alles de schuld”, benadrukt Hok. “We moeten bij ons zelf beginnen, om vooruit te komen moeten we op de eerste plaats Nederland uit ons hoofd halen. We moeten daarnaast een gedegen ontwikkelingsplan hebben, we moeten weten waar we naar toe willen waar we willen zijn over veertig jaar. Dit boek zal daarbij helpen, we moeten onze toekomst zelf bepalen.”René Gompers