Lous Vismale van Stichting 1 voor 12 (r) en minister Mike Noersalim bij de overhandiging van de woning.





De vorige woning van het viertal was bij een brand verloren gegaan. De bouw van het nieuwe onderkomen heeft anderhalve maand geduurd en in totaal SRD 85.000 gekost. De woning is bekostigd met giften vanuit de samenleving.Het huis is de zevende sociale woning die Stichting 1 voor 12 sinds haar bestaan heeft gebouwd en tevens de tweede binnen 3 maanden. In juni van dit jaar werd eveneens een ander gezin van zo een sociale woning voorzien. “Het ging heel erg moeizaam met het verkrijgen van steun vanuit voornamelijk de overheid. We hebben alle ministers en DNA-leden aangeschreven, maar tevergeefs, want hulp bleef uit, met uitzondering van een enkele donatie van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken", zegt Vismale.Noersalim was ook aanwezig bij de overhandiging van de woning. Hij nam waar voor zijn collega van Sociale Zaken. Hij gaf aan een lans te willen breken voor zijn collega’s en de rest van de overheid om het werk dat 1 voor 12 doet, te steunen. “Ik vind het werk van de stichting en het feit dat er zeven woningen uit de hand van de heer Vismale zijn verrezen, zeer prijzenswaardig”, zei hij.Oud-parlementariër Ricardo Panka, Ashwin Chitanie, beleidsadviseur op het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, en vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname waren ook aanwezig bij de plechtigheid. Een zeer emotionele mevrouw Krenten kon haar tranen niet bedwingen. “Ik heb de woorden niet om uit te drukken hoe dankbaar ik ben”, gaf ze aan.