Voor deze editie van de Concacaf U-15 kampioenschappen is er een bijzondere ontwikkeling gaande. Zo heeft de Concacaf besloten om met een promotie/degradatie systeem te gaan werken dat mogelijk bij de volgende editie zal ingaan. De 40 lidlanden die zich hebben opgegeven voor deelname zijn nu verdeeld in drie divisies. Er komt dus geen overal kampioen dan slechts divisie kampioenen.Er zijn 10 poules. 2 poules van elk 4 landen zitten in de eerste divisie. Suriname zit in de tweede divisie met 15 andere landen, verdeeld over 4 poules. In de derde divisie zitten 16 landen met uitzondering van Belize, dat niet is verschenen, verdeeld over 4 poules.De ranking voor deze 2017 editie is naar overall standings, prestaties van de landen over het afgelopen jaar. Eerder won Suriname van Guyana en St.Lucia in Poule F. Slechts de groepskampioen strijden voor het kampioenschap in hun respectieve divisies. Dit betekent dat Suriname niet zal uitkomen tegen enkele hoog gerangschikte landen van de Concacaf zone.