In de afgelopen vijf jaren maken de districten Para, Marowijne, Brokopondo, Coronie en Sipaliwini steevast de top vijf van zittenblijvers uit. Alleen in 2014 deed district Wanica het met 19,89% iets slechter dan Sipaliwini met 19,54%. Uit cijfers van het Examenbureau blijkt dat het gemiddeld aantal zittenblijvers in het zesde leerjaar in deze vijf districten dit jaar met 21,93% het laagst is sinds 2013. Vorig jaar nog was het gemiddeld aantal van deze vijf districten die de zesde klas moest overdoen 25,13%. In 2015 was er een lichte daling vergeleken met 2014, respectievelijk 24,16% om 25,46%. Vijf jaar geleden in 2013 moest gemiddeld 23,64% van de zesdeklassers in deze districten het leerjaar overdoen.Dit jaar is het aantal zittenblijvers in de zesde klas 19,27%, net als het vorig schooljaar. In 2015 was dat aantal 16,8%, een verlaging van 2% vergeleken met 2014 (18,85%). Van de afgelopen vijf jaren was er in het schooljaar 2012-2013 het laagste aantal leerlingen die de zesde klas moest overdoen, 16,59%.Opvallend is ook dat landelijk dit jaar hetzelfde aantal leerlingen zijn geslaagd voor LBO en KL6/LBO als het vorig schooljaar, 470 om 656. Na Paramaribo (4.553) heeft het district Wanica (2.670) het grootste aantal kandidaten gehad voor het GLO-6 toets. Sipaliwini (794) had dit jaar het derde grootste aantal zesdeklassers die hebben deelgenomen aan de toets. Het district wordt gevolgd door Commewijne (574) en Nickerie (542).