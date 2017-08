Carla Lamsberg is vanmorgen overleden. (Collectie Diana Cheng)





Lamsberg was een veelzijdig mens. Op haar tiende jaar debuteerde zij met het gedicht 'Sranan'. Zij was bekend van het programma 'Weetje Weetje' en 'Klokje van Zeven', waarin zij elke dag weer een verhaaltje vertelde aan kinderen. Veel van deze verhalen heeft zij zelf verzonnen.Van huis uit was Lamsberg leerkracht. Zij was jarenlang directeur van van de Berkeveldschool. Lamsberg was ook componist. Zij heeft ook deelgenomen aan het Suripop festival.