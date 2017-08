Politieagenten kammen het Roosevelt Hospitaal in Guatemala City uit naar gewapende mannen die er een aanval hebben gepleegd.(Foto's: Reuters)





De leider was onder gewapende bewaking opgenomen voor onderzoeken in het Roosevelt hospitaal. De gewapende mannen hebben het vuur buiten de eerste hulp-afdeling geopend. Daarbij zijn twee wachters, twee ziekenhuiswerkers, een omstander en twee kinderen gedood. Een ander kind is gewond en verkeert in kritieke toestand, vertelt de adjunct-directeur van het ziekenhuis.Vijf verdachte gewapende mannen zijn ter plaatse gearresteerd, maar de bendeleider die ze probeerden te bevrijden, is erin geslaagd te ontsnappen. De 29-jarige Anderson Daniel Cabrera Cifuentes zit een straf uit voor moord. Hij wordt geacht de leider te zijn van een lokale Mara Salvatrucha cel. De bende, die ook bekend staat als MS-13, werkt in Midden-Amerika en in de Verenigde Staten.Uren na de aanval overheerste nog steeds verwarring in het ziekenhuis. Volgens de lokale media heeft een medische student een zenuwinzinking gehad nadat een kogel zijn rugzak had getroffen. De kogel is blijven vastzitten in zijn 500 pagina’s tellende Klinische Anatomie-boek.De kraamafdeling werd omringd door minstens 50 politieagenten na berichten dat één van de gevluchte gewapende mannen daarbinnen was. De politieagenten hadden een man gearresteerd, maar lieten hem later gaan nadat was bevestigd dat hij zijn vrouw was gaan bezoeken die pas een tweeling had gekregen op de afdeling.Na aanleiding van de aanval heeft president Jimmy Morales rechters gevraagd om geen veroordeelde criminelen meer naar ziekenhuizen te sturen voor tests. Hij heeft aangekondigd dat er mobiele klinieken in de gevangenissen van het land zullen worden geïnstalleerd voor de behoeften van de gevangene op locatie.Guatemalteekse gevangenissen hebben groot overbevolkingsprobleem en worden bestaande gevangenis gezondheidscentra gebruikt om gevangenen te huisvesten.