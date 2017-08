George Cheng Jr. rekent op de steun van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Er is bezwaar aangetekend tegen het verrijzen van een casino op de hoek van de Henkielaan en de Vieruurbloemstraat. (Foto: Raoul Lith)





George Cheng Jr. zei bij de overhandiging van de protestbrief en handtekeningenlijst aan de Assembleevoorzitter dat de bewoners verrast zijn met de aanvraag van een vergunning. Er is ook al een casino in de omgeving. De bewoners hebben behoorlijk wat last van de situatie. "Dieven kan je met dievenijzer buiten houden, maar geluidsoverlast kan je niet buiten houden," voerde Cheng Jr. namens de buurtbewoners aan. Hij deelde mee dat diverse instanties reeds aangedaan zijn om de bezwaren kenbaar te maken. Er is nog geen resultaat bereikt. Hij merkte op dat er geen bestemmingsplan is en in woonwijken hotels, casino's, bedrijven en nachtclubs worden gevestigd, die de nachtrust verstoren.Assembleevoorzitter Simons begrijpt het probleem van de buurtbewoners. Zij beloofde dat deze zaak zal worden onderzocht. Zij zal er gelijk werk van maken om na te gaan of de vergunning inderdaad nog niet is verstrekt. In dat geval is het veel makkelijker om in te grijpen. Simons zei dat zij persoonlijk geen voorstander is van casino's, maar het gaat om een voldongen feit. De Assemblee maakt zich ook sterk voor om wetgeving in orde te hebben opdat voorkomen kan worden dat casino's, nachtclubs en bepaalde handelszaken in woonbuurten verrijzen. Zij beloofde de bewoners van de omgeving dat ze van haar zullen horen nadat het onderzoek verricht is. De buurtbewoners rekenen op De Nationale Assemblee.